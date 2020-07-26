Ученые заявили о невозможности победить коронавирус: даже вакцины не помогут

26.07.2020, 22:23, Разное

Американские ученые из Миннесоты установили, что COVID-19 навряд ли удастся победить полностью. Появление вакцин поможет лишь существенно замедлить его распространение.

В Центре исследований инфекционных болезней США считают, что коронавирус будет существовать еще долгое время, став таким же обыденным явлением, как ВИЧ или грипп. Исследователи сомневаются, что вакцина надолго защитит людей от заражения, поскольку она дает лишь временный иммунитет.

Специалисты считают, что антитела, сформированные после вакцинации, будут защищать человека от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от особенностей организма. Однако потом он сможет заболеть повторно.

Чтобы разработать более эффективные вакцины, понадобится провести больше исследований, которые займут немало времени. Препарат от COVID-19, в свою очередь, будет способен ограничить распространение возбудителя болезни – коронавирус SARS-CoV-2, однако он может адаптироваться к меняющимся условиям.

Напомним, что согласно последним данным, коронавирусом заразились более 15 миллионов человек по всей Земле. Чуть более девяти миллионов выздоровели, погибли 639 тысяч человек.