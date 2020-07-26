 

На Украине предложили сделать из Крыма “проблему для России”

26.07.2020, 22:23, Разное

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в “Фейсбук” опубликовал очередное красноречивое антироссийское высказывание. Политик призвал сделать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.

Климкин напомнил, что декларации США, закрепляющей непризнание страной принадлежности Крыма России, исполняется два года. А накануне отмечалось 80 лет с момента подписания декларации Уэллеса, согласно которой Соединенные Штаты отказывались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Дипломат обратил внимание, что страны Прибалтики получили свое, несмотря на отсутствие каких-либо санкций.

В связи с этим бывший глава украинского МИД призвал граждан не терять веру и “быть лучше России”. Он отметил, что Украине нужно держаться “настоящих друзей”, которые разделяют с ней общие идеи и ценности.

Более радикальное решение проблемы приветствует бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов. Недавно от заявил, что готов встать в первые ряды штурмового батальона, если президент Украины примет решение о наступлении на полуостров. В ответ в Совете Федерации России выразили сомнение в адекватности украинского политика.





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