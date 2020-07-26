 

Древние следы человека были обнаружены в Мексике

26.07.2020, 22:20, Новости дня

Во время нового исследования учеными были обнаружены кости, которые указывают на то, что пещера на территории Мексики периодически была временным пристанищем для разных групп людей. По словам экспертов, они следовали за стадами крупных животных, населявших Северную Америку.

Следы, которые были обнаружены учеными, оказались на 15 000 лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике. По мнению исследователей, примерно от 17 000 до 24 000 лет назад люди попали в приполярные регионы Северной Евразии. Это произошло после завершения последней эпохи оледенения.

Фрагменты геномов животных указывают на то, что в пещере находились останки самых разных особей, среди которых были крысы-прыгуны и медведи.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего во время наводнения водителя

16.07 / Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

13.07 / В Одессе ужесточили карантин

05.07 / С начала лета в Москве появилось 5 тысяч новых вакансий

25.06 / Дипломаты рассказали, как будут спасать севший на мель российский траулер в Норвегии

30.06 / Пентагон не располагает информацией о российских выплатах Талибану

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

10.07 / Экс-депутат Рады назвал причину невозможности возврата Крыма в состав Украины

27.06 / Рассекречены характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

26.07 / В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска