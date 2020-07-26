Древние следы человека были обнаружены в Мексике

26.07.2020, 22:20, Новости дня

Во время нового исследования учеными были обнаружены кости, которые указывают на то, что пещера на территории Мексики периодически была временным пристанищем для разных групп людей. По словам экспертов, они следовали за стадами крупных животных, населявших Северную Америку.

Следы, которые были обнаружены учеными, оказались на 15 000 лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике. По мнению исследователей, примерно от 17 000 до 24 000 лет назад люди попали в приполярные регионы Северной Евразии. Это произошло после завершения последней эпохи оледенения.

Фрагменты геномов животных указывают на то, что в пещере находились останки самых разных особей, среди которых были крысы-прыгуны и медведи.