Мнение: Собор в Нанте поджег беженец из Руанды

26.07.2020, 21:54, Разное

Как выяснилось, недавний пожар в историческом соборе в Нанте организовал беженец из Руанды, волонтеривший у местных попов.

Собор в Нанте поджег беженец из Руанды

Спустя неделю после пожара в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте в поджоге храма сознался 39-летний волонтёр местной епархии, который несколько лет назад приехал во Францию из Руанды в качестве беженца, передаёт France 24.

Мужчине, который, по словам его адвоката, испытывает в связи со своим поступком «угрызения совести», теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Обстоятельства пожара, произошедшего неделю назад в кафедральном соборе святых Петра и Павла во французском Нанте прояснились — и версия о поджоге теперь, по всей видимости, подтвердилась: волонтёр местной епархии, который впервые был задержан в связи с инцидентом в день пожара, позже был отпущен, а в воскресенье 25 июля снова задержан, признался в том, что поджёг храм, передаёт France 24 со ссылкой на адвоката мужчины Кантена Шабера.

«Мой клиент пошёл на сотрудничество со следствием, — рассказал Шабер в интервью местным СМИ. — Он горько сожалеет о случившемся, и признание для него это стало своего рода освобождением. Сейчас мой клиент испытывает угрызения совести и ощущает себя подавленным тем, насколько масштабными оказались произошедшие события».

Как в свою очередь заявил в беседе с французскими журналистами республиканский прокурор Нанта Пьер Сен, обвиняемый «в ходе допроса с судебным следователем в рамках первой явки в суд признался, что разжёг огонь в соборе в трёх точках — у большого органа, малого органа и у элетрощита». По данным France 24, прокурор также сообщил, что 39-летнему волонтёру, которому накануне пожара было поручено запереть храм, предъявили обвинения в порче имущества путём поджога, за что ему грозит тюремное заключение сроком в 10 лет, а также штраф в размере 150 тыс. евро.

Настоятель храма Юбер Шампенуа на прошлой неделе рассказал журналистам, что волонтёр, который теперь признался в преступлении, приехал во Францию из Руанды несколько лет назад в качестве беженца. По словам священника, он был знаком с мужчиной около пяти лет. «Я доверяю ему, как и всем нашим соратникам», — говорил тогда отец Шампенуа, отмечая, что волонтёр служил алтарником.

Волонтёр впервые был задержан 18 июля через несколько часов после пожара и возбуждения уголовного дела — следователи хотели допросить мужчину, поскольку никаких признаков взлома собора обнаружено не было, напоминает France 24. Между тем, на следующий день мужчину всё же отпустили, подчёркивает корреспондент издания. В рамках расследования дела было допрошено более 30 человек, а следствие вели 15 следователей уголовной полиции, которым оказывали активную поддержку другие ведомства, включая центральную лабораторию полицейской префектуры Парижа, отмечает журналист.

Первые сообщения о возгорании в соборе святых Петра и Павла поступили в пожарную охрану 18 июля в 7:45 утра по местному времени от очевидцев, заметивших, что из окон здания вырывается пламя, говорится в материале France 24. Локализовать пожар, в котором, среди прочего, сгорели картина Ипполита Фландрена XIX века, а также главный орган храма, пожарным удалось примерно через два часа.

Как заявил французским СМИ чиновник отделения культурного наследия управления культуры региона Пеи-де-ла-Луар Филипп Шаррон, за исключением органа, который был сильно повреждён и восстановлению не подлежит, большая часть находившихся в храме предметов искусства была спасена. «Мы рассчитываем, что в течение нескольких недель в храме будут проведены работы по обеспечению безопасности, а в течение месяца начнутся исследовательские работы — эксперты будут осматривать камень за камнем», — заявил Шаррон, добавив, что реконструкция храма должна занять около года.

На пожар в Нантском соборе, который произошёл спустя 15 месяцев после возгорания в парижском Нотр-даме, жители города отреагировали очень эмоционально — некоторые из них ещё помнят предыдущий пожар в храме, произошедший 28 января 1972, сообщает France 24.

https://russian.rt.com/inotv/2020-07-26/France-24-v-podzhoge-Nantskogo

Тайлер говорил о том, что мы дерьмо и рабы истории – вот, что я сейчас чувствую. Мне хотелось уничтожить всё прекрасное, чего у меня никогда не будет. Сжечь амазонские дождевые леса. Выбрасывать хлорфторкарбонаты прямо в озоновый слой. Открыть сливные краны супертанкеров и нефтяных скважин в море. Мне хотелось погубить всю рыбу, которую я не смогу съесть, и засрать все французские берега, которые я никогда не увижу. Я хотел весь мир утащить на дно. Избивая этого мальчишку, я хотел всадить пулю между глаз каждой вымирающей панде, которая не хочет трахаться, чтобы спасти свой род, каждому киту или дельфину, который сдаётся и выбрасывается на берег. Тысячи лет люди насиловали, загрязняли, уничтожали эту планету. А теперь все ждут, что я начну убирать за ними. Я должен мыть и расплющивать консервные банки. Отчитываться за каждую каплю использованного моторного масла. Оплачивать захоронение ядерных отходов, зарытые цистерны с топливом и токсические свалки, устроенные за поколение до моего рождения. Я хотел дышать дымом. Птицы и олени – это пустая роскошь, и вся рыба должна плавать кверху брюхом. Я хотел сжечь Лувр. Раскрошить кувалдой мраморные ступени. Подтереться Моной Лизой. Теперь это мой мир.

(с) Бойцовский клуб