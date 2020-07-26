VOAэкспресс 26 июля 2020

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26.07.2020, 21:50, Новости дня

Джон Льюис

В онлайн-прокат вышел документальный фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» (John Lewis: Good Trouble).

Фильм-биография, который должен был стать своего рода визуальным поздравлением конгрессмену Джону Льюису, отметившему в начале года 80-летие, стал развернутой эпитафией. 17 июля выдающийся правозащитник и политик скончался после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. В эти дни в США проходят многочисленные траурные мероприятия в память о нем.

Коронавирус

Ведущие сотрудники президента Дональда Трампа в воскресенье указали на возможность фрагментарного подхода к принятию законодательства о помощи в связи с коронавирусом на фоне приближающегося завершения выплат дополнительных пособий по безработице.

Министр финансов Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоус выдвинули идею принятия закона, сфокусированного на нескольких темах, включая федеральные выплаты по безработице, которые истекают в пятницу. Остальными вопросами предлагается заняться позднее.

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Компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что она получила от Управления высших медико-биологических исследований США 472 миллиона долларов дополнительно на разработку вакцины от нового коронавируса.

Базирующаяся в США фирма, производящая медикаменты, пояснила, что дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

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Без всякого предупреждения Великобритания исключила Испанию из списка безопасных для путешествий стран и ввела двухнедельний карантин для всех въезжающих в страну из Испании.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб не стал приносить извинений за внезапное решение, объяснив его недавним скачком заболеваемости COVID-19 в Испании.

Протесты

В ряде городов США прошли акции протеста с целью привлечь внимание к проблеме расовой несправедливости.

В Сиэтле полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ и арестовала 45 человек, после того как демонстрации в поддержку протестов в Портленде переросли в насилие. Полиция заявила, что более 20 полицейских получили ранения.

В Остине, штат Техас, в субботу погиб человек, когда кто-то выстрелил в участников марша движения «Жизни чернокожих имеют значение». По сообщениям СМИ, человек, возможно, подошел к машине с винтовкой, когда его обстреляли.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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