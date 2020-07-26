 

Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей

26.07.2020, 21:43, Разное

Заслуженный артист Республики Татарстан приобрел жилплощадь в 2017-м. Он планировал, что здесь пройдут счастливые годы жизни с супругой Елизаветой и сыном Марселем.

Просторные апартаменты площадью 180 квадратных метров имеют четыре спальни, кухню-гостиную, собственную прачечную и гардеробную. Также в квартире есть отдельный выход на крышу дома, откуда открывается прекрасный вид на столицу.

На сайте с объявлениями не указано, кому именно принадлежит квартира, но репортеры узнали на фото интерьеры жилища Марата Башарова. Дело в том, что обустройством в квартире занимались рабочие программы “Идеальный ремонт” на Первом канале. Судя по кадрам из передачи, интерьеры идентичны.

Как отметил Марат Башаров в недавнем интервью, все свободное время он проводит на даче, которая оборудована для круглогодичного проживания. Пока неясно, почему артист решил избавиться от элитного жилья – от продажи квартиры звезда получит 37 миллионов рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Дек 2018 в 1:25 PST

Напомним, весной этого года разразился скандал из-за признаний актера. В эфире шоу “Судьба человека” знаменитость рассказала, что поднимала руку на своих жен





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