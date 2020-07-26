Волкер допустил, что США могут ослабить антироссийские санкции за оккупацию Крыма

26.07.2020, 21:26, Новости дня

Ослабление антироссийских санкций за оккупацию Крыма теоретически возможно. Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил изданию “Крым.Реалии” в интервью, видеоверсия которого была опубликована 26 июля.

“Согласно политике и законодательству США, эти санкции будут отменены только тогда, когда Россия вернет Крым Украине. До этого времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация [президента США] или новый Конгресс решат что-то изменить. Но я что-то очень сомневаюсь в этом”, – сказал он.

По словам дипломата, учитывая поведение России, “никто не будет иметь ни настроения, ни желания” снимать с России “крымские” санкции.

“Они будут столько, сколько Россия будет незаконно оккупировать Крым”, – подчеркнул Волкер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.