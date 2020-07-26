Зеленский и Путин поговорили по телефону, обсуждали перемирие на Донбассе

26.07.2020, 21:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита в Париже и вопросы безопасности на Донбассе. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

“Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 0.01 27 июля. Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе. Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения, деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам”, – сказано в сообщении.

Зеленский поднял вопрос освобождения удерживаемого в России крымскотатарского журналиста Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы.

“Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации”, – отмечает пресс-служба.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Реализация договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, важна в контексте проведения следующего саммита “Нормандской четверки” в Берлине, подчеркивается по итогам телефонных переговоров.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение шести лет на Донбассе неоднократно объявлялись перемирия, однако зачастую боевики не соблюдают режим прекращения огня.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

21 июля Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает утверждения даты встречи в нормандском формате.

Президенты Украины и РФ впервые общались по телефону с 14 февраля.