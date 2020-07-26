Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости

26.07.2020, 21:23, Разное

Известная певица Юлия Ковальчук довольно часто публикует фото без макияжа в своем микроблоге в “Инстаграм”, чем вызывает восхищение своих поклонников.

Каждый раз подобные публикации собирают множество комментариев, где подписчики интересуются, как можно выглядеть на 25, когда тебе уже далеко за 30, не прибегая при этом к помощи макияжа и фотошопа.

И, действительно, взглянув на фото звезды шоу-бизнеса, никогда не скажешь, что Юлии 37 лет, не зря многие фолловеры называют Юлию Ковальчук “девочкой – подростком”.Юлия решила поделиться своими секретами молодости и красоты, рассказав, что существует три главных правила, соблюдая которые можно долго оставаться молодой, цветущей и бодрой.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 21 Июл 2020 в 5:39 PDT

Во-первых, нужно правильно начинать свой день. Для этого сразу после пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды, чтобы запустить все процессы организма. Во-вторых, умываться следует холодной водой, чтобы быстрее проснуться, да и кожа благодаря таким процедурам будет всегда в тонусе. И третье правило, по признанию Юлии Ковальчук, самое главное – это улыбка. Именно улыбка помогает Юлии идти по жизни с позитивным настроем и с легкостью двигаться дальше.