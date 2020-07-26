 

Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь

26.07.2020, 21:10, Новости дня

Специалисты идентифицировали механизм, запускающийся при формировании нейрона, с целью уменьшения апоптоза в нейронах.

Во время нового исследования ученые выяснили, что при формировании нейрона кортикальные нейроны снижают чувствительность к апоптозу. Также было обнаружено, что постепенно апоптоз снижается во время развития нейронов. Это происходит перед тем, как нейроны устанавливают связи или иннервируют другие клетки.

Результаты уникального исследования демонстрируют, что нейроны трансформируют то, как они регулируют гибель клеток во время развития. Это нужно с целью обеспечения долговечности нейронов и поддержания целостности нейронных цепей для функций мозга.





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