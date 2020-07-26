 

Муж соперницы Лукашенко на выборах попал в базу «Миротворца»

26.07.2020, 21:08, Новости дня

Оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который является супругом кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных украинского сайта «Миротворца». 

По информации сайта, данное решение связано с тем, что Тихановский пошел на «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым, передает «Страна.ua».

Отмечается, что в 2018 году белорусский активист посетил Крым.

Ранее украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».





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