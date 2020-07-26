В курортном городке Турции на женщину набросилась стая собак

26.07.2020, 20:53, Разное

По сообщению турецкого издания Sabah, в одном из курортных городков Турции в Мугле на женщину набросилась свора собак.

Благодаря прохожему, отбившему женщину у зверей, удалось избежать трагедии — случай был зафиксирован на камеры наружного видеонаблюдения.

Напомним, с 1 августа Турция с Россией возобновляет авиасообщение, что скорее всего приведет к большому притоку туристов. Это может быть чревато неприятными последствиями, так как эпидемиологическая обстановка в Турции не очень благоприятна — по данным на 23 июля в стране был зафиксирован рост заболеваемости, в Турции в настоящее время более 222 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Александр Перенджиев заявил, что на турецкие курорты поедут «уверенные в себе разносчики инфекции», а пока россиянам разрешена поездка в Турцию лишь для ухода за больным родственником, для учебы или работы.