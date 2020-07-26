Ани Лорак посетовала на дискомфорт без гастролей и концертов в период карантина

26.07.2020, 20:53, Разное

Недавно популярная певица Ани Лорак в числе многих коллег по шоу-бизнесу приняла участие в концерте, который был организован в СК “Лужники” “Русским Радио”. В рамках общения с журналистами поп-звезда призналась, что едва не сошла с ума из-за отсутствия в период карантинного “заточения” гастрольных туров и концертных выступлений.

По словам певицы, дни карантина выдались для неё очень тяжелыми в эмоциональном плане. Отсутствие активной творческой деятельности постепенно начало провоцировать у неё некоторое депрессивное состояние: “Мне казалось, я сойду с ума!”. Говоря о гастролях и концертах Лорак подчеркнула, что участие в них является для неё необходимым составляющим в судьбе. “Ведь это моя жизнь!” – фигурально резюмировала красавица.



К слову, исполнительница рассказала, что в этот период максимально уделяла время воспитанию своей девятилетней дочери Софии, занимаясь с ней лепкой, рисованием и другими необходимыми для развития ребенка делами. “Теперь я могу работать нянькой!” – предположила Ани Лорак.