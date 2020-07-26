Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу “Дом-2”

26.07.2020, 20:43, Разное

Недавно реалити-шоу “Дом-2” объявило о кастинге ведущих. Новая звезда проекта должна заменить Антона Беккжуева. Но, вероятно, решение уже принято. Как пишут СМИ, в сентябре на телестройку придет Лариса Гузеева, ведущая шоу Первого канала “Давай поженимся!”.

Из-за этого на проекте произойдет рокировка. Влад Кадони полетит на Сейшельские острова, где также находятся участники “Дома-2”, а Гузеева займет его место на подмосковной поляне. Также Лариса будет ведущей шоу “Бородина против Бузовой”.

Почему именно Гузеева должна стать новой ведущей “Дома-2”, очевидно. Она работает на телевидении больше десяти лет, отлично работает перед камерой. Лариса умеет устраивать и поддерживать дискуссию. Более того, опыт, который получила актриса в “Давай поженимся!”, несомненно пригодится.

Отметим, что официального заявления от Гузеевой или продюсеров ТНТ пока не было.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2018 в 7:16 PST

Напомним, недавно ведущий скандального шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал, что предлагал Ларисе Гузеевой стать участницей передачи, но та отказалась. Что сказала актриса шоумену, ранее сообщали “Дни.ру”.