 

Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной

26.07.2020, 20:43, Разное

Известная певица Валерия на своей страничке в социальной сети “Инстаграм” разместила публикацию, посвященную младшему сыну, 21-летнему Арсению Шульгину: “Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои, Арсений Шульгин и Лиана Волкова, как я за вас рада!”, – подписала свой пост исполнительница.

Все дело в том, что Арсений Шульгин неожиданно для всех сделал своей возлюбленной Лиане Волковой предложение руки и сердца. Он организовал роскошный сюрприз в одном из ресторанов небоскреба Москва-Сити. Во время романтического свидания на одном из зданий появилась бегущая строка со словами “Лиана, ты выйдешь за мня?”, а позже еще одна: “Она сказала “Да!”, – так Арсений сообщил всему городу о столь важном событии. Позже на своей страничке Арсений выложил фото кольца на безымянном пальце будущей жены.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 25 Июл 2020 в 2:51 PDT

Стоит отметить, что Арсений познакомился с Лианой Волковой, студенткой юридического факультета Благовещенского университета в прошлом году и уже принял серьезное решение о создании семьи.

Напомним, что в прошлом году Валерия узнала о том, что ее старший сын Артемий тайно женился в Европе на своей возлюбленной Наталье Коренной.





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