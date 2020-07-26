 

Moderna получила еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19

26.07.2020, 20:40, Новости дня

Компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что она получила от Управления высших медико-биологических исследований США 472 миллиона долларов дополнительно на разработку вакцины от нового коронавируса.

Базирующаяся в США фирма, производящая медикаменты, пояснила, что дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

В апреле Moderna получила 483 миллиона от федерального ведомства, осуществляющего финансирование развития медицинских технологий. Это произошло в тот момент, когда разработка экспериментальной вакцины находилась на ранней стадии – на стадии испытаний, проводимых Национальными институтами здоровья.

«Воодушевленные данными, полученными на первой стадии, мы полагаем, что наша… вакцина может помочь справиться с пандемией COVID-19 pandemic и предотвратить вспышки (этого заболевания) в будущем», – говорится в заявлении для прессы, с которым выступил исполнительный директор компании Стефан Бансель.





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