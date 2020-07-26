 

Психологи определили, какой год семейной жизни приносит больше счастья супругам

26.07.2020, 20:30, Разное

Психологи, представляющие университет Пенсильвании, совместно с коллегами из университета Бригама Янга, определили, какой год семейной жизни способен приносить больше счастья супругам. В эксперименте участвовало больше 2000 женщин и мужчин, состоящих в браке.
Специалисты проанализировали показатели долговременной научной работы, пытаясь выяснить, как влияет на чувство удовлетворенности семейной жизнью первый, седьмой или 20-й год “брачных уз”. Оказалось, что на протяжении первых 20 лет брака данное ощущение снижалось со временем, но, миновав 20-летний рубеж, супруги вновь обретали счастье, связанное с близостью и привязанностью.

Пары, живущие в браке более 20 лет, способны чувствовать себя намного счастливее, чем после свадьбы. По мнению психологов, это может быть связано с более сильным “познанием” друг друга в течение длительного времени, что делает ожидания партнеров намного реалистичнее.





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