“Можно без советов!”: Заболевшая COVID-19 Настя Ивлеева рассердилась на недоверие подписчиков

26.07.2020, 20:30, Разное

Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой подробно пояснила подписчикам о состоянии своего здоровья в свете подтвержденного заражения всей её семьи коронавирусом. Вместе с тем, знаменитость высказалась довольно рассержено по поводу подозрений части фолловеров в “фейковости” заболевания.

Упомянутая публикация вышла буквально спустя несколько часов после предыдущего поста инста-дивы, в котором она огорошила подписчиков сообщением о том, что вместе с супругом Элджеем заражена коронавирусом. К слову, там же любимица посетителей Instagram пообещала отчитаться о своем состоянии не откладывая. Однако немалая часть фолловеров в комментариях предположила, что сообщение о COVID-19 у звезд является лишь маркетинговым ходом и спланированной “акцией”. Подобные упреки не на шутку возмутили красавицу, которая в итоге новую публикацию в микроблоге начала “на эмоциях”. Она, в частности, решительно опровергла “фейковость” собственного заражения коронавирусом, упомянув, что соответствующий диагноз ей поставили врачи: “Всё! Значит, я болею!”. К слову, в тирадах обиженной красотки то и дело “проскакивала” нецензурная брань.

Впрочем, немного успокоившись, Ивлеева кратко информировала подписчиков о подробностях начала заболевания, его симптомах и ходе болезни. Блогер призналась, что в итоге заболевание COVID-19 после тестирования было диагностировано у всей её семьи, однако сейчас самочувствие несколько улучшилось, лишь ощущается слабость и вялость. Она также заверила, что постоянно находится под наблюдением медиков. “Так что, можно без советов, но все равно спасибо!” – резюмировала ведущая.



Стоит отметить, что в комментариях подписчиков уже не было и тени недоверия. Многочисленные посетители страницы Насти Ивлеевой заверили любимицу, что переживают за неё и с нетерпением ждут полного улучшения её здоровья. “Скорейшего вам выздоровления!” – подвела итог одна из поклонниц. Примечательно, что за пару-тройку часов публикация набрала почти 650 тысяч “лайков”.