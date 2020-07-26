Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

26.07.2020, 20:30, Новости дня

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева с 1 сентября будет вести телепроект «Дом-2».

Ранее организаторы проекта объявили кастинг нового ведущего, который должен заменить Антона Беккужева на Сейшельских островах, информирует «Комсомольская правда».

По данным издания, Гузеева согласилась вести «Дом-2» «за хорошее вознаграждение». При этом отмечается, что на Сейшельские острова она не поедет, а станет ведущей шоу «Бородина против Бузовой».

В эфире шоу Гузеева появится с 1 сентября.

Ранее Гузеева сообщила, что закрывает комментарии в своем Instagram, так как «слишком много расплодилось уродов».