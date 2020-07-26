Мнение: Голос Сапожника через Голос Америки

26.07.2020, 20:25, Разное

Во второй раз поучаствовал в итоговом выпуске “Голоса Америки” – поделился своими мыслями насчет Дегтярева. Комментирую там в компании профессора Колумбийского университета, лидера партии Яблоко и политика Гудкова, что само по себе забавно. Кого интересует только Сапожник (что неверно) – я там с 6.00. Но вообще передача сама по себе интересная. Я бы еще сразу рекомендовал на 22.50 Ксению Туркову – очень забавно про новый “словарь протеста”. Ну и обзор по эпидемии в США там неплох.