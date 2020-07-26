 

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

26.07.2020, 20:23, Разное

Настя Ивлеева ошарашила своих поклонников, сообщив, что заразилась коронавирусом. Звезда интернета напомнила всем, что инфекция не исчезла, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Также знаменитость обратилась к подписчикам, которые предположили, что ей заплатили за заявление о коронавирусе. Настя на эмоциях попросила таких пользователей Сети покинуть ее аккаунт. “Дай Бог, чтобы эта болячка прошла без осложнений, как обычная простуда”, – сказала Ивлеева.

Последние несколько недель телеведущая готовила выпуски своего нового ютуб-шоу “Звезды. Бабки. Ставки”. Известно, что в передаче принял участие народный артист России Николай Басков. Ивлеева вполне могла заразить певца.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Июл 2020 в 3:40 PDT

Напомним, недавно пользователи Сети накинулись на Настю Ивлееву, увидев, в каких условиях живет ее мать. Народ упрекнул телеведущую в том, что она не может купить родительнице нормальное жилье. В скандал вмешался Николай Басков, пообещав подарить маме блогера раковину.





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