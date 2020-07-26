В Кремле заявили, что Путин по телефону высказал претензии Зеленскому

26.07.2020, 20:18, Новости дня

В сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Украинского государства Владимира Зеленского есть существенные расхождения с версией, которую изложила пресс-служба президента Украины.

В частности, говорится, что озвученная Зеленским позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти “подтверждение в реальных действиях киевских властей”.

“Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений комплекса мер и необходимости его пересмотра”, – заявили в Кремле.

Информация об обсуждении этих тем отсутствует в пресс-релизе Банковой.

Стороны дали позитивную оценку согласованию дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля, отметила пресс-служба Путина.

Президенты Украины и РФ впервые общались по телефону с 14 февраля. Зеленский, как указано на его сайте, поднимал темы безопасности, освобождения украинских граждан, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации, украинских законов об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и о децентрализации.

22 июля 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. В штабе ООС подчеркнули, что контроль за выполнением договоренностей будут проводить украинские военные с опытом миротворческих миссий.

О готовности к перемирию заявили также боевики “ЛНР” и “ДНР”.

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся: они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на этой неделе заявил изданию “Фокус”, что Украина будет просить лидеров стран “Нормандской четверки” пересмотреть Минские соглашения, если в 2020 году их не удастся реализовать.