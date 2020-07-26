В Минобороны Украины назвали сумму премий за ликвидацию российской техники

26.07.2020, 20:18, Новости дня

С начала 2019 года украинские военнослужащие уничтожили 76 единиц военной техники российских оккупантов, общая сумма выплаченного вознаграждения составила почти 1,9 млн грн. Об этом 26 июля проинформировала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Вооруженные формирования Российской Федерации понесли многочисленные потери БПЛА, армейских грузовиков, орудий, минометов и т.п., утверждают в ведомстве.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019–2020 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 млн грн, за участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 млн грн, уточнило Минобороны.

Вознаграждение за уничтоженную или захваченную технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в операции, в зависимости от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Оно выплачивается на воинскую часть.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.