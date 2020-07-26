 

Ученые: Нервные клетки человека запрограммированы на долгую жизнь генетически

26.07.2020, 20:17, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский Университет Риверсайд, обнаружили, что нервные клетки человека генетически запрограммированы на долгую жизнь. В новом исследовании был идентифицирован механизм, запускающийся в процессе формирования нейрона для уменьшения апоптоза (регулируемая гибель поврежденных клеток).
Эксперты смогли выяснить, главное звено генетического механизма, ответственного за долголетие нейронов, – ген Bak1. Его активация провоцирует апоптоз. Когда один из фрагментов генетической последовательности встраивается в продукт Bak1, экспрессия гена отключается. В рамках работы было обнаружено снижение чувствительности к разрушению клеток во время формирования нейрона, вызванное воздействием кортикальных нейронов.

Новое исследование показало, что нейроны способны трансформировать процессы регуляции гибели поврежденных клеток еще на этапе развития. Это позволяет обеспечить долговечность нейронов, а также поддерживать целостность нейронных связей для нормального функционирования головного мозга.





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