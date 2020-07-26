Тиньков показал видео пересадки костного мозга

26.07.2020, 20:08, Новости дня

Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, опубликовал видео, в котором показал, как проходит трансплантация костного мозга.

На записи в Instagram бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. Он добавил, что вокруг данной операции существует много стереотипов, из-за чего многие люди ее боятся.

«Это действительно просто – это обычное вливание крови.Череп не разрезают», – написал предприниматель.

Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в РФ всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ваша поддержка для меня очень важна, я её чувствую и это помогает! Спасибо за молитвы! Господи, Помилуй нас, грешных Я знаю, что помощь нужна ещё очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьёй принял решение основать «Фонд семьи Тиньковых». Моя жена Рина, будет непосредственно этим заниматься.Мы хотим пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в нашей стране. Фонд пока не создан, мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела ещё впереди. Мы в стадии сбора информации, если есть идеи по этому поводу – пишите [email protected] Каждая жизнь бесценна и, к счастью, задачами борьбы с раком занимаются многие проверенные организации и достойные люди – их я с большим уважением перечисляю ниже. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, писать именно туда. Я считаю, это будет более эффективно. Наш ФОНД будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасет тысячи, а не единицы жизней. А пока я буду восстанавливать своё здоровье, набираться сил и копить необходимые знания в этой области. Мы не планируем запуск фонда ранее 2021года. Это видео, показывает как проходит пересадка костного мозга – процедура, через которую я лично прошёл в начале месяца и которая спасает мне жизнь. Это действительно просто – это обычное вливание крови.Череп не разрезают-это ГОЛОВНОЙ мозг, и пункцию в позвоночник тоже- это СПИННОЙ. Забор крови у донора точно так же прост и безопасен – посмотрите памятку Русфонда внизу или видео на ютьюб – их там много. Стать донором в регистре костного мозга очень просто – можно сдать кровь или образец слюны в любой лаборатории «Инвитро» или CMD, и если вы как донор понадобитесь – а шанс этого всего один из десяти тысяч – то знайте, что это супер почетно и важно. Вы спасаете жизнь человека, потратив на это всего несколько часов своего времени. А это ведь супер круто!!! регистр КМ Директор, Анна Андрюшкина, + 7 911 861 26 52 Фонд борьбы с лейкемией Марина +79035003241 DonorSearch.com Руслан +79046696621 Как стать донором https://rdkm.rusfond.ru

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 26 Июл 2020 в 6:16 PDT

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен помимо двух сепсисов еще и переболел коронавирусом.

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.