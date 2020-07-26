Феминистки требуют голов двух министров

26.07.2020, 20:06, Разное

Во Франции главу МВД обвиняют в «сексуальном насилии», а министра юстиции — в «презрении» к женщинам. Президент Макрон рискует, защищая обоих до последнего.

Жеральд Дарманен стал одним из самых молодых министров внутренних дел в истории Франции. В 37 лет ему удалось сесть в престижное кресло. Это случилось всего две недели назад. Казалось бы, живи и радуйся, осуществляя мудрое руководство могущественным силовым ведомством. Но еще ни дня не дали спокойно вздохнуть начинающему силовику. Ни шага не может он сделать без того, чтобы откуда-нибудь из-за угла на него не вышла группа активисток и не прокричала, что «насильнику место не в правительстве, а в тюрьме».

Женщины протестуют против назначения Дарманена, Париж. Фото: EPA

За министра уже пришлось оправдываться и премьеру Кастексу, и президенту Макрону, и министру юстиции Дюпон-Моретти. Хотя последний мог бы и помолчать — ведь его головы активистки хотят почти так же сильно, как и головы министра Дарманена: г-н Дюпон-Моретти раньше критиковал некоторые особенности движения #MeToo — в частности, «игнорирование» принципа презумпции невиновности.

Война за отставку двух силовых министров идет по всем фронтам: не только на улицах, где собираются тысячи разгневанных феминисток, не только в парламенте, где в борьбу, конечно, включилась оппозиция, но даже в правительстве и Елисейском дворце, где отдельные люди анонимно жалуются СМИ, что президент, вероятно, совершил серьезную политическую ошибку*. И «самое страшное» — для политтехнологов из правящей команды — состоит в том, что Макрон «не намерен уступать» эмоциональным требованиям улицы. А значит, есть огромный риск того, что ситуация будет усугубляться.

Феминистки: назначение такого главы МВД «дискредитирует жертв насилия»

Но пока идет борьба, главным орудием которой, наряду с уличными акциями, стали открытые письма — в основном, в газету Le Monde: одно из них подписали более 90 женщин (представительницы «более 35 стран»), среди которых — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и обладательница нобелевской премии мира Ширин Эбади.

Женщины протестуют против назначения Дарманена, Париж. Фото: EPA

«Мы, активистки, интеллектуалки, феминистские политические деятельницы (…) были поражены, узнав о назначении 6 июля на пост министра внутренних дел г-на Жеральда Дарманена и на пост министра юстиции г-на Эрика Дюпон-Моретти. (…) Это антифеминистский политический вираж, значение которого значительно выходит за пределы Франции, — говорится в письме. — Г-н Дарманен является объектом юридического разбирательства (см. справку «Новой». — Ред.) по обвинению в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием, которые он, возможно, совершил в отношении Софи Паттерсон-Спац в 2009 году. Хотя юридически он считается невиновным, мы полагаем политически немыслимым и неприемлемым такое его продвижение по службе, учитывая ведущееся расследование», ведь именно он теперь руководит полицией, которая ведет разбирательство.

«Как будто и этого было недостаточно, Жеральд Дарманен еще и высказывался в 2012-м и 2013-м гг. против однополых браков», — подчеркнули подписантки. И напомнили, что «в 2018 году г-н Дюпон-Моретти (тогда адвокат) выступал против внесения во французское право понятия сексистского оскорбления, призванного защитить женщин и девочек от уличных домогательств, которым они подвергаются ежедневно» (Закон, впрочем, тем не менее был принят).

Отдельное открытое письмо в «Монд» написала Рашида Дати, мэр 7-го округа Парижа, экс-министр при Саркози, видная представительница оппозиционной правой партии «Республиканцы» (откуда «перебежчик» Дарманен вышел сразу после победы Макрона на президентских выборах в 2017-м и, таким образом, смог попасть в правительство, где потом три года занимал пост министра бюджета). Дати заявила:

«Назначением Дарманена президент Макрон посылает наихудшие сигналы обществу, показывая, что подозрение в изнасиловании, домогательстве и злоупотреблении доверием не является препятствием для управления страной.

Какое сообщение отправляется жертвам, когда известна роль полиции в деле борьбы против сексуального и сексистского насилия — в частности, в принятии жалоб и проведении расследований?» К посланию Дати присоединилась еще одна известная представительница той же партии, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Президент Макрон: «Я не хочу худшего, что есть у англо-саксонских обществ» Дарманен и Макрон. Фото: EPA

С другой стороны в борьбу включились 200 депутатов разных уровней из региона О-де-Франс, где Дарманен начинал карьеру, и 167 участников президентской фракции «Вперед, Республика!» в Национальном собрании (то есть далеко не все из 288 «макроновских» депутатов нижней палаты).

Первые сообщили: «Мы, народные избранники О-де-Франс (…) хотим еще раз высказать всяческую поддержку Жеральду Дарманену, (…) ставшему объектом разнородных остервенелых нападок… Все, кто находится рядом с ним, знают, что он нисколько не похож на человека, которого манифестанты заранее пригвоздили к позорному столбу…».

Макроновские депутаты из Нацсобрания выразили возмущение тем, что «новое правительство стало объектом ожесточенных нападок со стороны манифестантов и манифестанток, осуждающих назначение двух силовых министров (…), скандируя недостойные и клеветнические лозунги как «Добро пожаловать в министерство по делам изнасилования» (…) и «Культура изнасилования на марше»**.

Депутаты заверили, что все участники команды президентского большинства работают над тем, чтобы «добиться прогресса в вопросах равенства между мужчинами и женщинами и бороться против сексуального и сексистского насилия» — ведь именно это Макрон сделал «основными общенациональными задачами президентской пятилетки».

«Во Франции только суд может сказать, кто виновен, а кто нет, и это — защита от произвола», — заверили депутаты президентского большинства.

14 июля президент Макрон решил впервые дать телевизионное интервью в День взятия Бастилии, и таким образом возобновить прерванную им же самим французскую традицию. Причина решения, как он сам заявил, — трудная ситуация, в которой страна оказалась из-за коронавируса (хотя в трудной ситуации оказался и сам президент, потерявший много процентов популярности). И вот во время этого важнейшего интервью, когда перед экранами канала France 2 собрались миллионы зрителей, которых глава государства хотел бы перетянуть на свою сторону, он вынужден был почти четыре минуты оправдывать своего главу МВД.

Известная журналистка Леа Саламе задавала вопросы вежливо, но жестко. Макрон в ответ сначала долго рассказывал о том, сколько сделал для борьбы за женские права и сколько еще сделает. А затем, когда его вернули к конкретному случаю Дарманена, ответил:

«Я, президент республики — гарант презумпции невиновности».

«Если (мы придем к тому, что) с момента, когда кого-то обвиняют, он не сможет осуществлять политическую деятельность, изменится сама природа нашей демократии. (…) Я, вы знаете, хочу самого лучшего для нашей страны. Я не хочу худшего из того, что есть у англо-саксонских обществ», — сказал Макрон.

Терять министра или голоса женщин?

Нынешние политические конкуренты Макрона вряд ли откажут себе в возможности постоянно напоминать о том, что президент назначил на важнейший пост в стране «насильника».

И плевать, что доказательств «насилия» нет. И скорее всего, никакого «насилия», равно как и «сексуальных домогательств» — не было.

Но даже знание о том, что Дарманен направлял письмо министру юстиции с просьбой «посодействовать» женщине, с которой спал, в вопросе «очистки» ее криминального досье, должно было предостеречь президента от назначения такого человека на пост главы МВД.

Почему-то не предостерегло.

А президентские выборы — уже в апреле 2022-го.

Макрон, конечно, один раз заступился за своего министра, и еще, может быть, заступится, но тушить пожар столько недель подряд?! И рисковать ради этого драгоценными голосами избирательниц?

«Назначение нового министра внутренних дел дискредитирует показания жертв гендерного и сексуального насилия в то время, когда феминистские движения во всем мире требуют уделить этому центральное внимание после десятилетий стигматизации и омерты», — говорится в том самом письме «90 известных феминисток».

Они ведь обещают, что их «гнев не ослабнет» и они «не отступят».

Впрочем, как мы помним, «уступать не намерен» и Макрон.

В команде президента надеются, что страсти утихнут за время отпусков, в которые в августе отправится большая часть жителей страны.

Министр Дарманен обещает — совместно со своей заместительницей Марлен Шьяппой — уже в сентябре представить «амбициозный план» своей работы на посту МВД до 2022 года.

К слову, госпожа Шьяппа вряд ли случайно назначена на пост зама Дарманена — именно она курировала в прошлом правительстве борьбу с «сексуальным насилием» на посту госсекретаря по вопросам равенства между мужчинами и женщинами.

Юрий Сафронов

обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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