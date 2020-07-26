Мнение: Хабаровск – ты ….л!
26.07.2020, 20:05, Разное
Реально, вот как скучно мы живем. В этом году – нет мудаков, которые бегают по Москве за вашу и мою свободу. Слепакову нет повода написать песенку про всю сгоревшую Сибирь. Жопа происходит строго на Западе – и поэтому креакликам тоскливо. И тут – такой подарок!
Вы видите обсуждения того, как Шендеровича обвинили не только в совращении матрасов? Что характерно, человек моральный ориентир, что писал гадости, когда в таком же обвиняли депутата Слуцкого – сказал, что не будет обсуждать свою личную жизнь. Это же другое, ага.
В Штатах негры воруют и стреляют негров. У нас креаклы молчат. Про целование сапог и про полицейский беспредел в США – тоже никто ничего не обсуждает.
Кононавирус в США просто не обсуждается – ибо все уже поняли, что там будет задница. Не спасет даже скупка препаратов, как объявил Трамп – ведь в США нет БЕСПЛАТНОЙ медицины.
И тут, мать вашу – ура, ура – Хабаровск.
Мне каждый день пишут на любых моих площадках: "Расскажи про Хабаровск!", "Что делать с Хабаровском!", "Путин потерял Хабаровск!". И т.д. и т.п.
Але, истерички – что вам рассказать, когда идет следствие? Вы вообще до этого знали, что этот ваш Хабаровск – на 5000 банкноте, нет? Что еще вы про него знаете?
Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск!
Да, за…ли, простите, вы меня со своим Хабаровском. Вам же плевать, вам просто скучно. Ну, и идите в… Хабаровск. Кстати, либерда и хохлы говорят поехали.
А еще говорят, что их там же на 2 недели на карантин посадили. Если это правда – апплодирую стоя.
И, да. Через месяц, как обычно, я и еще пара человек все это будет помнить.
Потому что жизнь – борьба, ага.
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
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