Мнение: Когда воротимся мы в Портленд

26.07.2020, 19:56, Разное

Америка готова вспыхнуть, как захваченный пьяными бомжами деревянный барак. Одна из точек поджига — Портленд, штат Орегон, в котором вот уже два месяца буянят профессиональные протестующие.

Я считаю их профессиональными, так как в Портленде не только используют классические приёмы оранжевых революций, но и обкатывают относительно новые трюки. К примеру, на днях там развернули «стену мам» из подчёркнуто неспортивных леди, чтобы спровоцировать полицейских на избиение женщин:

Вот, что пишет в твиттере один из разжигателей:

О боже! Федералы вышли из здания суда в Портленде и кинули светошумовую гранату в мам, протестующих против жестокости полиции. По крайней мере одна из этих матерей беременна.

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1284759405783912452

Видео взято у @LindseyPSmith7, которая говорит, что мам также толкали и что против них применяли слезоточивый газ. Невероятное отношение к этим матерям!

Вот кадры, на которых федералы травят мам слезоточивым газом. Это фашизм:

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1284765612212924416

Вслед за «стеной мам» оранжевые технологи начали испытывать «стену пап», а потом «стену ветеранов»:

https://www.rt.com/usa/495825-portland-vets-protest-wall-police/

Группа военных ветеранов собралась перед зданием суда в пятницу вечером, создав линию между протестующими и защитным забором, окружающим здание. Некоторые из ветеранов стояли, заложив руки за спину, а другие держали плакаты с надписями «инвалиды-ветераны за Блэк Лайвз Мэттер» и «федеральные войска защищают собственность, но это не дает им права отнимать у меня конституционную свободу».

Лозунги, конечно, лукавые. В число главных конституционных свобод в США входит, например, свобода защищать свой дом с оружием, так называемая «доктрина крепости», согласно которой на своей территории разрешено отстреливаться от захватчиков:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина_крепости

Как вы помните, именно в праве на защиту дома отказали недавно белым супругам МакКлоски, которые оборонялись от обезумевшей толпы мирных протестующих, угрожая грабителям оружием. У супругов забрали винтовку, также против них выдвинули обвинение, по которому они могут получить четыре года тюрьмы. К счастью, прокурор штата Миссури вступился за чету МакКлоски, потребовав снять с них политически ангажированное обвинение, однако дело ещё рано передавать в архив — в современной Америке правосудие иногда приобретает самые причудливые формы.

Простые американцы запуганы. Опросы показывают, что уже две трети жителей США боятся открыто высказывать свои взгляды:

https://ria.ru/20200725/1574852583.html

Если учесть, социалисты в США могут высказывать свои взгляды совершенно безопасно, получается страшная картина. В страхе молчат практически все американцы, чьи взгляды расходятся с доминирующими лозунгами: «целуй ботинки неграм, ходи на гей-парады, ешь богатых».

Ломаются вековые устои. Одной из священных коров англоязычного мира очень долго была британская королевская семья. Журналистам разрешалось писать про аристократов Туманного Альбиона только с придыханием, делая вид, будто принцы с королевами — кумиры миллиардов, и будто публика хочет знать все подробности о каждом чихе титулованных вырожденцев. Теперь сторонникам расового равенства разрешают критиковать даже возмутительно белую королевскую семью Британии, представители которой почему-то не торопятся соединяться брачными узами с цветными выходцами из бедных гетто.

Некоторые блогеры пишут, что терпение американского народа небезгранично, и что скоро беснующиеся толпы лутеров будут сметены с городских улиц марширующими отрядами ку-клукс-клановцев и трёхпроцентников.

https://russian.rt.com/opinion/761587-suini-ssha-raskol-2021

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Percenters

История последних десятилетий показывает, что ждать чудес не стоит. Почти каждая оранжевая революция, в какой бы стране она ни разгоралась, сопровождалась фоновым ворчанием зрителей: «вот сейчас проснутся шахтёры, вот сейчас проснутся кочевники, вот сейчас проснутся суровые мужики из регионов». Наблюдателям казалось, будто у истеричных хипстеров в чулочках нет никаких шансов против «настоящего народа», пьющего водку стаканами и сжимающего мозолистыми руками рессору от трактора «Беларусь».

Каждый раз эти надежды заканчивались пшиком: «настоящий народ» с грустью следил за протестами по телевизору, но никуда не ехал и никаких хипстеров пудовыми кулаками не разгонял. Во-первых, потому что кроме неуклюжих бабушек и тонкошеих студентов в беспорядочной толпе были растворены и спортивные молодчики со специальной подготовкой для уличных боёв. Во-вторых, потому что народ сам по себе выходит на улицы только в одном случае — когда у него физически заканчивается еда. Во всех остальных случаях кто-то должен организовать толпу, выделив под это дело кирпичи, продовольствие, горлопанов-агитаторов и прочие необходимые для «стихийного протеста» ресурсы.

Всё это ещё не значит, что песенка Дональда Трампа спета: я всего лишь хочу сказать, что любые попытки самостоятельно сколотиться в отряды самообороны заведомо обречены на провал. Однако если Дональд Трамп будет энергично выкармливать своих боевиков, выделяя им деньги, кураторов и политическую поддержку, отряды боевиков Трампа вполне могут в ноябре побить отряды боевиков Хиллари.

Пока что улицы Портленда выглядят страшно. Бандитского вида фигуры что-то кричат, кого-то бьют, кого-то куда-то тащат:

https://twitter.com/MrAndyNgo/status/1286969188850909184

Два могучих клана вот-вот вцепятся друг другу в глотки в борьбе за власть над смертельно больной страной: оба клана уже готовы к гражданской войне, при этом ни один из них не обладает достаточной силой, чтобы быстро подавить своего противника.

В других странах такие конфликты приводили обычно к катастрофе. Посмотрим, хватит ли у американских элит политической мудрости, чтобы найти способ если не избежать гражданской войны, то хотя бы оттянуть её ещё на несколько лет.