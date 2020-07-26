Герой России Всеволод Хмыров объяснил, почему российским морякам не страшен Бермудский треугольник

26.07.2020, 19:53, Разное

Бермудский треугольник является одной из наиболее популярных и величайших загадок на Земле, даже исследователи затрудняются ответить, с чем связаны бесследные исчезновения многочисленных кораблей. Герой РФ Всеволод Хмыров объяснил в интервью, почему российским морякам-подводникам это таинственное место не внушает страха.

По словам ветерана ВМФ и контр-адмирала, шумиха вокруг Бермудского треугольника доказывает долговечность мифов. Третьей флотилии ракетных подводных крейсеров пришлось выполнять боевые задания рядом с Саргассовым морем на протяжении практически 20 лет. Ни Хмыров, ни его друзья с ракетных подводных крейсеров ни разу не столкнулись с какими-либо необычными “сверхъестественными” явлениями, о которых все говорят.

Во время разговора со “Звездой” он отметил, что в этой “мистической” области моряки наблюдали за водорослями, чувствовали тепло воды до 26 градусов на 50-метровой глубине. В то время Бермудский треугольник не представлял опасности для советских подводников.