Онищенко объяснил, как отличить коронавирус от гриппа

26.07.2020, 19:48, Новости дня

Основными симптомами коронавируса являются проблемы с дыханием, потеря обоняния и чувства вкуса. Такие симптомы нехарактерны для гриппа, сообщил депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что при коронавирусе легкие поражаются сразу, у заболевшего поднимается высокая температура, дыхание затрудняется, передает РИА «Новости».

«Легкое, когда поражено, это интоксикация, это кашель, это затрудненность дыхания, человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», – сказал Онищенко.

Также он отметил, что потеря вкуса и запаха являются специфическими симптомами COVID-19, при гриппе чувства вкуса и запаха могут притупляться, но речь об их потере не идет.

«Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак (COVID-19)… Здесь как раз если при наличии больного взрослого, дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми, и так далее. Это не значит, что вирус не заражает, он просто течет гораздо легче», – отметил Онищенко.

Кроме того, Онищенко подчеркнул, что при гриппе и ОРЗ процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет 7 дней, тогда как в случае с коронавирусом следует говорить о 14-дневном инкубационном периоде.

Критическим для коронавируса является 12, 13, 14-й дни, после которого состояние заболевшего или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать.

«А что касается профессиональной оценки, то тут совсем другая пневмония, и вряд ли ее можно назвать пневмонией – то поражение, которое идет при коронавирусе», – подчеркнул экс-главный санитарный врач.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что грипп и коронавирус имеют различные друг от друга проявляния, COVID-19 обычно не начинается с резкого повышения температуры.