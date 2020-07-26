Мнение: Письмо: “Наплести интриг”

26.07.2020, 19:47, Разное

Вот вам еще “полная загадок” ситуация. Для самостоятельного разбора.

vgranicah

Здравствуйте, Эволюция!

Благодарю вас за возможность попасть на разбор.

У меня произошла какая-то странная ситуация.

Я дружу с бывшим парнем и он предложил мне поехать отдохнуть с компанией его друзей (две пары).

Когда мы приехали, нас встретил его друг, на спортивном мустанге, симпатичный, младше меня кажется, мы все остановились в загородном коттедже его семьи. Сразу было понятно, что он тут центральная фигура. Зовут его Н.

Я ещё до поездки, в шутку бывшему говорила, что хочу наплести интриг, что бы было весело и что мы мне должны найти жениха. Не хотела что бы он думал, что мы вместе.

Когда мы ехали втроём на его тачке, я, бывший и он, бывший стал говорить какая отстойная музыка, а я видела что Н. нравится, и говорю «крутая» и стала подпевать, он сделал громче.

А вообще на этом, наверное, мои интриги закончились)) Большее время я проводила сама по себе. Ребята пили вечерами, а я то спать шла, то читать что-то. Старалась свою занудность скрыть головной болью. Когда собирались вместе старалась компенсировать свою «отбитость» дружелюбностью, быть простой. Вроде было ок. Из контакта с Н. : пару раз поговорили ни о чем. Один раз он подошёл показать какую купил кепку, говорит «все смеются с меня, никто не шарит, ну скажи ты, как тебе» Он одел, я говорю «а тебе очень идёт»)) сказал что я одна понимаю))) Потом стал подходить чаще, подкалывать «К. скажи, чего так часто пропадаешь?» я смеюсь, говорю «совсем пропадаю»)))

То есть ни о каких интригах речи не было, хотя мне он был мне немного интересен.

Мы играли с ребятами в покер, и я все фишки проигрывала, брала у него в «долг»)))или у ребят, ну и спускала все снова, прослыла азартным бестолковым игроком.

В последний вечер, мы все пошли на вечеринку, кроме бывшего. Н дал мне свою тёплую куртку, тут промелькнула первая неловкость перед его девушкой, но вроде же ничего такого.

Пришли на вечеринку и там мне, кажется заплелось))другая подруга зачем то сказала Н. что ко мне уже хотели подкатывать. Хотя вроде никто не хотел.

Мы выпили. Когда я пошла в туалет, по пути встретила Н. он меня задержал, приобнял, я поняла, что целоваться хочет, по дружески обняла якобы не понимаю намёка, типа веселые пьяные обнимания, стала уходить, он держит говорит «а как же карточный долг?» я стала улыбаться сказала, что никогда ему его не отдам и вырвалась из объятий.

Потом, когда все были за столиком, было наконец то-чувство интриги)) Он с девушкой своей говорил, но когда она уходила он сразу подходил ко мне, давать мне кальян, потом я дразнила его этим кальяном, постоянно отводя его от губ, когда он хотел сделать тягу, ну и смеялась. Тут я уже открыто поддерживала флирт. Мне было все равно и весело. Но когда пришла девушка я вообще удалилась, пошла сама танцевать поближе к диджею, подальше от всех, было кайфово.

Когда вернулась увидела, что его девушка сидит загруженная, подошла к ней, взяла за руку, говорю пойдём со мной там такой диджей, идём потанцуем! Она пошла ненадолго, но убежала быстренько назад. Думаю, ну ок))

Потом когда я вернулась Н. Совсем стал явно лезть целоваться, я увиливала и прикусила ему губу, вместо поцелуя. Но на этот раз заметила его девушка, потом он говорит «нас спалили» я отвечаю: «отлично, что ты творишь вообще?))»

Ему как то было то ли все равно, то ли не очень важно, хз. Вызвали такси- бус. Все уже на взводе от ситуации вроде. Стараюсь не выдавать веселья и причастности. Садимся в машину, стою, жду пока он сядет с девушкой, мне предлагают сесть рядом с ними говорю : «я на заднем»))

Села одна сзади, девушка его села одна спереди.

Но по дороге Н. Перелез через ряд сидений и лёг мне на ноги. Я хоть и гладила ему волосы, но говорила, что бы он тихонько сидел. А он что-то про то, какая я классная. Девушка другого парня сказала, что он долбоеб)) А девушка Н. огрызнулась на какую-то мою фразу. Я промолчала. В машине атмосфера пиздец)). Я стараюсь делать вид что все ок, говорю : «он очень пьян ребята.» Что- то про погоду говорю, всем пофиг.

Когда приехали ребята ушли вперёд, я еле донесла Н. в дом, выдала ему инструкцию, говорю «Ну ты даёшь, что ты творишь!))сумасшедший. все будет ок, прийдешь попросишь прощение, скажешь, что очень пьян» Кажется так и сделал, но девушка устроила истерику не впуская его в комнату, и мне что-то кричала, что то типа «давай, ты можешь!» говорю «ага, хорошо» Что могу не понятно.

На утро я думала уже все, хотела поскорее уехать. Он пришёл, сел рядом, потом ещё ближе, я отодвинулась, улыбаюсь. Говорит : «я уже у всех попросил прощения и у тебя хочу, прости что перегнул вчера.» Я говорю «да ты пьян был, все хорошо, все уляжется.» Не знала куда деться, прижалась к стенке))

Думаю ну все, в его сторону не смотрю, расслабилась, думала не подойдёт больше. И тут я закончилась наверное. Он подошёл ещё раз, говорит что-то про карточный долг, я хоть и смеюсь, но понимаю что не знаю, что говорить. Встала поискать воду якобы, что бы куда-то деться. Ушла в уборную. Вернулась он стоит , говорит хочу сказать что-то подойди. Я подошла, стала что-то мямлить про то, что он сумасшедший, но обняла. Он говорит «на самом деле ты мне очень понравилась» я испуганно: «ого», стал целовать, я немного отталкивая, но целую, ушла из комнаты на улицу. Он вышел, я стала говорить какую-то хрень неадекватную, и уже не весело мне. Говорю нам нельзя вместе находится, и убежала в дом. В общем не знаю куда деться.

Такая вот интрига. Эволюция скажите, что именно произошло и почему так? И что со мной сейчас, куда пропал мой игривый настрой и почему мне хочется скрыться и неловко.

С уважением, К 🤍