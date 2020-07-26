Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена

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26.07.2020, 19:43, Разное

Ярослав Романчук отметил, что уже сейчас Белоруссия задолжала за газ 300 миллионов долларов. Также Александру Лукашенко слишком дорого обошелся проект Белорусской АЭС. Кроме того, предстоит узнать стоимость национализации “Белгазпромбанка”.

По мнению экономиста, в руках Владимира Путина сейчас находятся все рычаги давления на белорусского лидера, поэтому президент России может способствовать интеграции. Сейчас у Лукашенко два пути – “сдать” независимость государства или же приступить к другой модели управления.

Романчук хочет, чтобы в ушах президента Белоруссии “зазвучал набат”. Для этого родные и близкие люди должны призвать Лукашенко к благоразумию. Эксперт подчеркнул, что в сложившейся ситуации остается надеяться лишь на эмоциональные моменты.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukashenko_president) 25 Апр 2019 в 3:29 PDT

Тем временем до выборов президента Белоруссии остается всего две недели. Александр Лукашенко выступает с громкими речами, обращается к жителям страны. Политологи делают неожиданные выводы – якобы у действующего президента очень мало шансов победить. Светлана Тихановская яркий кандидат от оппозиции, считают эксперты.





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