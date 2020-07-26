 

Эвелина Бледанс похвасталась успехами особенного сына

26.07.2020, 19:43, Разное

Известная актриса, телеведущая Эвелина Бледанс вновь поделилась радостной новостью на своей страничке в социальной сети “Инстаграм”. Артистка воспитывает сына с синдромом Дауна и вкладывает в него очень много любви и сил.

Она не стала замыкаться в себе и прятать Семена от окружающих, напротив актриса рассказывает о всех сложностях, поражениях и победах на этом сложном пути. У Семена даже есть свой аккаунт, где у него больше двухсот тысяч подписчиков.

В своей новой публикации Эвелина Бледанс рассказала о новых успехах маленького Семена: “Семен открыл и даже частично разобрал чемодан ( а закрыт он был очень плотно). Для меня это победа, а я привыкла радоваться всем его даже самым маленьким победам. Желаю всем гордиться своими детками – очень!”, – написала актриса.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 25 Июл 2020 в 10:03 PDT

Поклонники Эвелины, в свою очередь, всегда очень живо отзываются на подобные новости. В комментариях они делятся также успехами своих детей и поздравляют звездную маму с новыми достижениями особенного сыночка.

Напомним, что Эвелина Бледанс делает очень многое для того, чтобы помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Для этого она создала Благотворительный центр “Мы все разные”, где люди столкнувшиеся с подобными проблемами могут найти ответы на все вопросы, получить моральную и информационную поддержку,





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