Мнение: Видеосолянка. 26.07.2020

26.07.2020, 19:38, Разное

Видеосолянка. 26.07.2020

1. Солдаты удачи в битве за Пальмиру

ЧВКшники в Пальмире. 2016-й год.

Много интересного на тему ЧВК в Сирии и не только есть на канале Greyzone https://www.youtube.com/channel/UCG9fK8CsL8u4NbBtcofd8lQ/videos (недавно подсел, подписался – много годного контента).

"Славянский корпус". Сирия, 2013-й.

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2. Лукашенко о майданах и готовности использовать армию

Сюжет белорусского ТВ, где Батька Лукашенко рассказывает об угрозе майдана в Белоруссии и готовности использовать армию для купирования таких сценариев.

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3. Дегтярев и народ

Общение нового врио губернатора Хабаровска Дегтярева с народом в районе Советской Гавани.

Некоторые высказывают мнение, что видео могло быть постановочным, чтобы таким образом представить общения Дегтярева с населением в спокойной обстановке, а не запускать его на митинги, где требуют его ухода.

Но впрочем, можете сами составить себе представление, что из себя представляет Дегтярев.

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4. О проблемах российской политики на постсоветском пространстве.

О причинах периодических провалов российской политики на постсоветском пространстве в отношениях с республиками бывшего СССР.

Рассказывает социолог Евгений Копатько. Это полная версия, в свое время небольшой фрагмент этого видео уже выкладывал.

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5. Кто начал Корейскую войну?

О предыстории, предпосылках и начале Корейской войны 1950-1953 года.

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6. Почему падали Боинги 737 MAX.

Интересный взгляд на причины серии катастроф "Боинга 737 MAX", которые привели к огромным убыткам корпорации "Боинг" и снятия машины с производства.

Рассматривается человеческий фактор, который зачастую упускают, рассматривая очевидные косяки в конструкции лайнера.

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7. Взлет и падение Нестора Махно.

Алексей Щербаков достаточно подробно рассматривает основные вехи биографии Нестора Махно. которые привели к возникновению мифов и легенд об одном из самых известных атаманов времен Гражданской войны.

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8. Точка на карте. Миллерово. Дулаг 125

Если и был ад на земле, то он находился в концентрационных лагерях. Мало кто знает, но в 1942-1943 годах в Ростовской области, в небольшом городке Миллерово, насчитывалось более 10 лагерей военнопленных. Самый многочисленный – Дулаг-125 или «Миллеровская яма». О нем мало писали, но последствия шестимесячной работы конвейера смерти были чудовищными. Одновременно в нем могли поместиться около 40-50 тысяч человек, а сколько людей там погибло— никто до сих пор не знает…

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9. Детская болезнь левизны в интернете.

Полемический ролик на тему причин кризиса левого движения и почему интернет-активность плохо связана с практической деятельностью.

Некоторые моменты достаточно верно подмечены.

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10. Сиэтл. Как слить протест по-американски.

Достаточно подробный рассказ о том, почему схлопнулась "Автономная зона Сиэтла".

Ценность видео, интервью с жителями Сиэтла, дающие представления о настроениях в городе и отношении к протестной активности.

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Партия и правительство как обычно благодарят инициативных товарищей присылающих интересные ссылки и материалы.

PS. На заглавной картинке, потопление итальянского лайнера "Принсипи Умберто" австро-венгерской подводной лодкой U-5 (капитан – Фридрих Шлоссер) 8 июня 1916 года.

Одна из самых смертоносных подводных атак в истории (и самая смертоносная подводная атака Первой мировой войны) – из 2821 человека на борту погибли 1926.