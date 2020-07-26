Путин и Зеленский обсудили конфликт в восточной Украине

26.07.2020, 19:31, Новости дня

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили конфликт в восточной Украине, причем оба собеседника высказались в поддержку прекращения огня, вступающего в силу 27 июля.

Об этом сообщили в воскресенье офисы обоих президентов.

Кремль заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора Путин сказал Зеленскому, что решение Украины о проведении в 2020 году региональных выборов противоречит Минским соглашениям, цель которых состоит в разрешении конфликта, разразившегося в 2014 году.

Офис Владимира Зеленского заявил, что президент Украины в разговоре с Путиным подчеркнул необходимость дальнейших шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в восточной Украине, Крыму и России.