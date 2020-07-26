Ураган «Ханна» усугубил ситуацию в пострадавших от COVID-19 районах Техаса

26.07.2020, 19:31, Новости дня

Ураган «Ханна» в ночь на воскресенье обрушился на южное побережье Техаса, принеся с собой мощные ветры и бушующие волны, из-за чего жители большой территории, серьезно пострадавшей от COVID-19, готовится к проливным дождям и возможным наводнениям.

Ураган «Ханна» вышел на сушу на острове Падре во второй половине дня в субботу как ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Позднее он вышел на берег на востоке округа Кеннеди в Техасе.

Ослабевая по мере продвижения на запад по суше, «Ханна» к утру воскресенья превратилась в тропический шторм с центром в 65 километрах от Макаллена, штат Техас, и 105 километрах от мексиканского Монтеррея, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По состоянию на 4 утра по времени Техаса, скорость ветра внутри «Ханны» достигала 95 километров в час. Ожидается, что шторм будет терять силу по мере движения через Техас и северо-восток Мексики.

Центр отменил штормовое предупреждение для Техаса, отметив при этом, что стихия может принести до 45 сантиметров осадков до понедельника.

«Этот дождь приведет к опасным для жизни ливневым паводкам, стремительному подъему вод на небольших потоках и отдельным речным наводнениям от незначительного до умеренного уровня», – заявил Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в субботу, что шторм вызывает особую озабоченность, поскольку идет через районы штата, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Он выпустил декларацию о природном бедствии для 32 округов Техаса, которые находятся на пути шторма.

Ожидается, что шторм не повлияет на добычу нефти и газа на шельфе. Энергетические компании не стали эвакуировать рабочих и закрывать производство на своих платформах в Мексиканском заливе из-за «Ханны».

Район Техаса, на который пришелся удар «Ханны», в последние недели пытался сдержать вспышки COVID-19. Количество случаев заболевания на побережье стало исчисляться десятками тысяч.

Власти города Корпус-Кристи сообщили, что более 400 человек были госпитализированы в пятницу.