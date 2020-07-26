Вбросы западных ресурсов о России и “твиттерное право” не должны остаться безнаказанными

26.07.2020, 19:23, Разное

На Западе появилась тенденция использовать Twitter в качестве площадки для размещения различных вбросов и обвинений в адрес РФ без каких-либо доказательств. Так называемое “твиттерное право” позволяет организациям не отвечать за публикуемые материалы, которые потом используются в качестве инструмента в информационной войне.

“А дальше такие заявления используются уже как доказательство и ведут к санкциям и сложностям в международных отношениях”, – отмечает Малькевич.

По мнению эксперта, МИДу, Минюсту и Минкомсвязи необходимо составить перечень санкций, которые будут применяться в ответ на неправомерные действия Запада в адрес России.

В качестве примера неадекватного поведения можно вспомнить, как Африканское командование ВС США (AFRICOM) разместило в соцсети твиты о влиянии России на ситуацию в Ливии. По словам американских военных, РФ якобы усложняла положение дел в североафриканской стране.

В частности, AFRICOM распространило снимки города Сирт со спутника, контроль над которым хотят установить боевики так называемого Правительства национального согласия. Фото якобы служили подтверждением присутствия России в североафриканской стране.

Однако на предоставленных материалах невозможно было разглядеть ровным счетом ничего. Снимки были смазаны, и трудно объяснить, откуда в темных пятнах AFRICOM смогло различить самолеты Су-24, ЗРК “Панцирь” и бронеавтомобили “Тигр”.

Это обвинение стало продолжением серии материалов, вброшенных за продолжительный период времени. Москву также обвиняли в якобы поставке самолетов МиГ-29 в Ливию. Тогда подтверждением также служили нечеткие снимки без даты. Определить местоположение самолетов и их модель было невозможно.

Расценить эти материалы как достоверное доказательство нельзя, но США не оставляют свой конвейер по созданию фейков о России в Ливии, формируя удобное им информационное пространство.

Все это и привело Александра Малькевича к мысли о формировании четкого плана парирования таких вбросов. Такая открытая информационная война не может просто сойти Twitter с рук.