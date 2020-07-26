Мнение: Патриотическая акция (тм)

26.07.2020, 19:18, Разное



Фото НТВ. “Дорога мужества”

Какой-то совсем уже парад дебилизма: “В Крыму в субботу одна из трех машин БРДМ-2 затонула в Керченском проливе во время патриотической акции. Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших — все пятеро членов экипажа бронеавтомобиля были спасены”.

И далее: “Акция «Дорога мужества. Керченский десант» проводится в Крыму с 2017 года, в рамках нее бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив”.

По ходу дела СМИ меланхолично сообщают, что случившееся отнюдь не новость, поскольку по ходу “Дороги мужества” бедовые бронемашины тонут практически каждый год – не одна, так другая. Прям начиная с 2017 года. (Все, кто служил в армии, верят в это сразу и навсегда – в СА/РА половина техники всегда готова пойти ко дну, а еще четверть просто никогда не сдвинется с места; но всегда повисает в воздухе вопрос – неужели нельзя хотя бы для парада отобрать что-то из оставшейся исправной четверти? Ответ – нет, нельзя). Хотя участникам забега… тьфу, пробега, оказавшимся в тонущей БРДМ-ке ровно посреди залива, в нескольких километрах от любого берега, было, думается, не до смеха. Хорошо, что все успели выбраться.

Но нельзя не отметить, что “патриотическая акция” становится от этого вдвойне символичной. И очень показательно, что именно “ко дню ВМФ”.