Новая книга о принце Гарри подняла тему конфликта в королевской семье

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26.07.2020, 19:16, Новости дня

В новой книге о принце Гарри и его супруге Меган Маркл «Обретение свободы» поднимается тема непростых отношений в королевской семье Великобритании.

Авторами книги являются журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюран. Особое место в публикации уделяется принцу Уильяму и его отношениям со звездной четой. В частности, еще когда Гарри встречался с Маркл, брат принца «хотел убедиться, что у актрисы правильные намерения», передает РИА «Новости». 

«Не думай, что тебе нужно торопиться с этим. Потрать столько времени, сколько тебе нужно, чтобы узнать эту девушку», – приводятся в книге со ссылкой на источники слова, якобы сказанные брату Уильямом. 

Отмечается, что Гарри, который за время службы в армии «научился не делать о людях поспешных суждений», «услышал оттенок снобизма» в словах, в сказанных в отношении Меган.

При этом сам принц Гарри и его супруга ранее заявили, что не давали интервью для книги и не участвовали в ее написании.

Ранее СМИ сообщали, что отношения между британскими принцами Уильямом и Гарри, якобы ставшие напряженными из-за супруги младшего из них, актрисы Меган Маркл, улучшились на фоне болезни их отца принца Чарльза. 

Сообщения о том, что в отношениях двух братьев появился холод, возникли еще в 2017 году, когда Гарри только начал встречаться с американской актрисой. Ситуация усугубилась, когда в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес.





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