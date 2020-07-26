 

В Монголии археологи обнаружили потерянный “Город драконов”

26.07.2020, 19:09, Разное

Археологи впервые обнаружили потерянный “Город драконов” на территории центральной Монголии. Когда-то поселение под названием Луут являлось столицей империи Сюнну.
Специалисты занимались исследованием Монголии в 2017 году, однако недостаточное количество финансирования не дало возможности полноценно ознакомиться с деталями раскопок. В 2020 году археологам удалось вернуться к работе, в ходе которой они и выявили “Город драконов”, расположенный на территории Ульзииотского района. Была обнаружена важная часть крыши, надпись на ней гласила: “Сын Неба, Чаньюй”. Последнее представляет собой титул династии Чжоу. Эксперты предположили, что надпись может иметь связь с существовавшей с 300 года до н.э. до 100 года до н.э. династией Сюнну.

Выявленное поселение Луут было столицей этой великой и конфликтной империи, чья власть разорила немало династий древнего Китая. Согласно имеющимся данным, победив династию Хань, Сюнну была разделена на несколько ветвей: южную и северную, что привело к потере столицы.





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