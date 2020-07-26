Мнение: Рабы ФСИН…

26.07.2020, 19:02, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

18 июля 2010 (воскресенье)

В восемь вечера пацаны приехали с «Весеннего». Сказать, что уставшие – ничего не сказать. Правильнее – изможденные. Шутка ли, уезжают в шесть утра, возвращаются в восемь – полдевятого. Без суббот, без выходных. Если бы труд действительно исправлял, то из ИК-10 все должны освобождаться академиками Лихачевыми и матерями Терезами в одном лице. Но, увы, рабский труд едва ли кого исправит. Ничего, кроме ненависти к труду, 12-13 часовой изнуряющий рабочий день привить не может.

Поражает рабская покорность. Все боятся, напуганы, как тараканы, никто не возмущается, не требует соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

***

Продолжаю отстаивать свои права. Сегодня «сцепился» с оперативным дежурным. Когда арестанты приехали с «Весеннего», оперативный дежурный вздумал построить всю колонию-поселение для проверки. Демонстративно не встал в строй, прогуливаясь около барака.

-Осужденный Муртазин! Встаньте в строй! – потребовал дежурный.

– И не подумаю! – говорю – По распорядку дня, утвержденному начальником колонии, с 20.00 до 21.30 – личное время.

– Вы отказываетесь выполнять мой приказ?

– Я отказываюсь не выполнять приказы начальника колонии и министра юстиции России, конкретно приказ №205 от 26 ноября 2005 года, которым утверждены Правила внутреннего распорядка, согласно пункта №33 которого, проверки проводятся утром и вечером в часы, установленные распорядком дня.

Офицер распустил строй:

– Ирек, ну чего ты выпендриваешься? Трудно было постоять пять минут? И зачем при людях начал качать права?

-Но ты тоже при людях повысил на меня голос. Мне такое обращение к себе не нравится. В следующий раз препираться не буду, а ничего не говоря, уйду в барак, имей в виду.

Так и живем.

19 июля 2010 (понедельник)

По данным НИИ ФСИН России 47% браков «зеков» распадаются. Думаю, что многие женщины разводятся или не приезжают на свидания из-за процедуры унизительного досмотра, которой подвергаются все лица, идущие на свидание.

Ну, а как не проверять, если порой случаются ЧП вроде того, что произошло сегодня.

Женщина лет 30-32-х приехала на длительное свидание. Собака учуяла наркоту. Женщину подвергли тщательному досмотру (все законно, досмотр осуществляли женщины-сотрудники колонии) и из ее влагалища достали «шмаль» (сверточек с наркотой). Ну не дура? Муж сидит. Теперь и она сядет. Лет не 5-6. По статье 228 УК РФ.

Фотография отсюда