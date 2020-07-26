 

Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

26.07.2020, 18:53, Разное

Команда исследователей, представляющих Университет Уорика, выяснила, что растительная диета позволяет снизить артериальное давление. Потребление такой пищи благотворно воздействует на состояние сердечно-сосудистой системы, даже если в рационе присутствует немного мяса или молочной продукции.
Специалисты изучили результаты прошлых работ, посвященных влиянию пищи на улучшение артериального давления, а также провели сравнительный анализ семи диет, основывающихся на продуктах растительного происхождения. В некоторые из них были включены мясные, рыбные и молочные продукты.

Как пояснил Джошуа Гиббс, являющийся ведущим автором, в рамках исследования были рассмотрены больше 30 клинических испытаний, в которых участвовали 8 416 добровольцев. Экспертов интересовало, как воздействуют на организм человека семь популярных растительных диет, содержащих в большом количестве фрукты, овощи и продукты, богатые клетчаткой. Благодаря систематическому обзору и мета-анализу удалось понять: большая часть представленных рационов способна снижать давление. Наиболее положительный эффект для артериального давления имела диета DASH.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Мнение: 3-й китайский авианосец

01.07 / «О скрепах лучше не скажешь» – Гарик Харламов взорвал сеть жестким хитом о России

08.07 / Больная COVID-19 Анита Цой вышла на связь с поклонниками из больницы

27.06 / Мнение: Неприличные открытки про Распутина и императрицу

15.07 / Замена животных белков на растительные продлевает жизнь

25.06 / Травматолог-ортопед рассказал о худшей летней обуви

20.07 / Принц Норвегии Хокон поделился семейными фотографиями по случаю своего дня рождения

10.04 / Мнение: Во время интимной близости он очень удовлетворителен

02.07 / Что произошло за ночь 2 июля

05.07 / Пожарный, тушивший лес, столкнулся с агрессивным йети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска