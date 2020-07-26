Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

26.07.2020, 18:53, Разное

Команда исследователей, представляющих Университет Уорика, выяснила, что растительная диета позволяет снизить артериальное давление. Потребление такой пищи благотворно воздействует на состояние сердечно-сосудистой системы, даже если в рационе присутствует немного мяса или молочной продукции.

Специалисты изучили результаты прошлых работ, посвященных влиянию пищи на улучшение артериального давления, а также провели сравнительный анализ семи диет, основывающихся на продуктах растительного происхождения. В некоторые из них были включены мясные, рыбные и молочные продукты.

Как пояснил Джошуа Гиббс, являющийся ведущим автором, в рамках исследования были рассмотрены больше 30 клинических испытаний, в которых участвовали 8 416 добровольцев. Экспертов интересовало, как воздействуют на организм человека семь популярных растительных диет, содержащих в большом количестве фрукты, овощи и продукты, богатые клетчаткой. Благодаря систематическому обзору и мета-анализу удалось понять: большая часть представленных рационов способна снижать давление. Наиболее положительный эффект для артериального давления имела диета DASH.