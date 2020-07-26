Мнение: Китай догоняет США в космосе, совместное освоение Луны и утечка газа в Антарктиде

26.07.2020, 18:50, Разное

1. Стоимость марсохода Кьюриосити составила около 2,5 миллиардов долларов. Если бы США вдруг начали тратить свой военный бюджет на науку, они могли бы запускать по одному марсоходу ежедневно. К сожалению, агрессивным американцам не до космоса – для демонстрации своего превосходства вполне достаточно пары-тройки роботов на Красной планете. Теперь, однако, с показухой будет сложнее – Китай наступает американцам на пятки:

https://nplus1.ru/news/2020/07/23/china-mars

Китай запустил к Марсу аппараты миссии «Тяньвэнь-1», состоящей из орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода. В середине февраля 2021 года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, а в конце апреля посадочная платформа с марсоходом отделится и начнет посадку. Если посадка пройдет по плану, Китай станет второй страной после США, сумевшей провести научную миссию на поверхности Марса.

2. Россия собралась лететь на Луну вместе с Китаем:

https://tass.ru/kosmos/9040463

Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли, скорее всего, вместе с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

“Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем – Россия и Китай”, – отметил Рогозин… <…>

Напомню, что в мае руководство НАСА заявило о готовности осваивать Луну вместе с Россией:

https://www.gazeta.ru/science/news/2020/05/17/n_14429503.shtml

3. Поскольку льды в Антарктиде тают не слишком впечатляющими темпами, американские учёные продолжают пугать нас выбросами метана с морского дна, которые должны привести к неконтролируемому разогреву планеты:

https://lenta.ru/news/2020/07/23/leak/

Ученые Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По мнению исследователей, на дне океана у побережья Антарктиды находится большое количество метана, который образовался при разложении водорослей, оказавшихся погребенными под осадочными породами. Метан представляет угрозу как сильный парниковый газ. При глобальном потеплении происходит нагревание слоя воды над дном, что способствует высвобождению газа. Исследователи опасаются, что в атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации.