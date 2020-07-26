Россиянам пообещали скачок цен на интернет

26.07.2020, 18:43, Разное

Российские провайдеры обратили внимание на то, как изменились предпочтения россиян за время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Люди стали проводить больше времени в Сети, стали пользоваться большим числом самых разных сервисов, а контент, который стал их интересовать, оказался более объемным.

В связи с этим основные операторы сотовой связи, домашнего интернета и телевидения задумались о повышении стоимости на свои услуги. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что на это решение оказали решение и другие факторы.

В частности, по его словам, планомерный рост тарифов обусловлен также инфляцией, колебаниями курса рубля, а также ростом затрат провайдеров из-за необходимости соблюдать “закон Яровой” и закон об устойчивом интернете. Также дает о себе знать необходимость рутинного содержания инфраструктуры, а также ее улучшения.

Специалисты аналитического агентства iKS-Consulting считают, что уровень роста цен на домашний интернет может составить порядка 10-15%. Операторы часто пересматривают архивные тарифы в сторону увеличения стоимости. Вместе с этим, они предлагают своим клиентам больший набор услуг.