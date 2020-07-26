 

Первый парад ВМФ в Дагестане сняли на видео

26.07.2020, 18:43, Разное

Традиционно масштабные и красочные мероприятия в честь праздника состоялись в Санкт-Петербурге. Однако на этот раз и другие российские регионы с выходом к морю решили не отставать от Северной Столицы.

Так, впервые военно-морской парад а честь праздника состоялся в Дагестане. Участие в нем приняли корабли Каспийской флотилии, а также авиационная техника четвертой армии ВВВС И ПВО. Происходящее сняли на видео.





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