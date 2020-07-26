Мнение: Письмо: “2,5 года вместе”

26.07.2020, 18:40, Разное

Самостоятельно разбирайте.

И скажите, есть ли у автора шанс на брак с героем.

В чем ее ошибки и, если есть, правильные действия. Кто она: рапан, рыба или нерыба? Аргументируйте.

lapinou13

Здравствуйте, Эволюция.

Вдруг моя история покажется Вам интересной.

Мне 32 года, я учитель английского, живу в небольшом городе. Своего жилья нет, живу с родителями, доход средний, внешность неплохая (миниатюрная, занимаюсь спортом, стараюсь следить за собой).

2,5 года назад познакомилась на сайте знакомств с А, он англичанин, 34 года.

Завязалась переписка, перешли в вотсап, созванивались. Мне он нравился, очень воспитанный, симпатичный, приятный в общении, гораздо образованнее меня. Видела, что парень хороший, губу особо не раскатывала, общалась в удовольствие (не всегда есть возможность пообщаться с носителем английского).

Через месяц он пригласил меня приехать к нему в гости. Я согласилась. Он выслал мне деньги за билеты, я не отказалась, хотя и не просила, в принципе, была готова оплатить сама (виза у меня была открытая,я время от времени бывала в Англии). Расходы на проживание он брал на себя.

Через несколько часов пишет мне:

“Не бери билеты.”

Я: “Почему?” (Но внутри понимала, что он засомневался. Незнакомая девка, из страны третьего мира. Я бы тоже засомневалась)

Он: “Есть сомнения. (Вот!) Возможно, не стоит ничего начинать”.

Я отправила деньги обратно. Написала: “Хорошо. Спасибо за общение”. Подрасстроилась, конечно, но ещё не успела никому растрещать, поэтому недолго горевала. К тому же, работы тьма было.

Звонит. Меня это подкупило очень. Ведь достаточно было просто написать, нас ничего не связывало. Храбро поступил. Говорит: “пообщался с родственниками, друзьями, все отговаривают. Я тебя совсем не знаю, про русских говорят, что они ради денег и гражданства только вступают в отношения”

Я говорю: “да, понимаю” И в самом деле было всё логично.

Потом мы долго разговаривали, он много расспрашивал меня о семье , о том, почему я не боюсь ехать, об отношении к мужчинам.

Я отвечала честно, как есть. Что вижу по общению,что он мне нравится, интересный, умный и очень добрый (так и есть, добрейшей души), что я готова рискнуть и попробовать встретиться, познакомиться. А если нет – жаль,конечно, но ничего. Он знал, что я живу с родителями. В итоге говорит: “мне надо подумать”. Я говорю, ок, только недолго давай. Мне тяжело находиться в подвешенном состоянии.

Звонит ещё через несколько часов: “Все против. Семья, друзья, но я решил рискнуть”

И пригласил все-таки меня к себе. Это были прекрасные выходные в Англии. Он снял отель, водил меня в рестораны. Мы занимались сексом, мне очень понравилось. Ему, кажется, тоже. Он говорил, что ни с кем раньше у него не получалось быть настолько горячим и сильным. Он прямо машина. Я была в раю. Он взял меня за руку в аэропорту и отпустил в аэропорту, когда мы прощались. Он оказался нежным, сильным, умным. Я влюбилась.

Потом снова на связи каждый день. Мы очень много разговаривали, обсудили и бывших. У него побольше было девушек, чем у меня парней, но не много, с его слов, 5-6, с одной он жил. Я только встречалась, не жила с парнем никогда.

В следующий раз я приехала через месяц. Он опять оплатил билеты и апартаменты (он живёт с родителями в доме).

На этот раз он познакомил меня с родителями. Очень хорошая, интеллигентная семья. У матери оказались русские корни (прадедушка). Очень верующие (я не очень, не крещеная). Уровень образованности и культуры гораздо выше, чем у меня. Плюс еще язык для меня не родной.

Я привезла всем подарки (предварительно согласовав с А), они были удивлены. Надеюсь, приятно. Я старалась, чтобы моя компания была приятна, но не уверена, что у меня отлично вышло.

Я переживала и волновалась по поводу этой встречи. Знала, как это важно для А. Для себя решила, что нужно срочно подтягивать язык (я неплохо говорю, но неидеально, а хотелось бы) и побольше читать и интересоваться историей, искусством, философией, чтобы уметь поддержать разговор.

А сказал, что всё прошло хорошо, что он доволен. Когда я уже была в аэропорту, он мне позвонил. Сказал, что обсуждал меня с родителями, у них остались вопросы. Например, мама спрашивает, какой духовной жизнью живёт моя семья? Они,например, ходят в церковь, читают и обсуждают книги,ходят на лекции.

Меня это так задело, почему-то, почти до слёз. Я постаралась не показать этого в голосе, не знаю, вышло ли. Накатала письмо А на тему того, что это у них домработница ухаживает за домом, садовник за садом, у них есть время и средства жить жизнью духа. А нам некогда, мы работаем сутками. И вообще, если он и его родня считает, что я не их круга, всегда можно распрощаться.

И не отправила это письмо. Поразмыслив, поняла, что никто меня не оскорблял, вопрос вполне закономерный, а то, что, я путаю Бодлера и бордель- мои проблемы. И бомбануло меня от того, что я сама чувствую, что не дотягиваю до их уровня.

Потом, ещё через месяц, я поехала к А на 3 недели на Рождество (он взял отпуск, я тоже), жили в одном городке с родителями, снимали домик. Готовили, смотрели кино, разговаривали, ходили к родителям.

Был такой случай: пришли вдвоём с А в ресторан, куда они ходят семьёй. Там официант приветствовал нас и выдал: “А, вы к нам стабильно раз в полгода. И каждый раз с новой девушкой”.

А покраснел, побледнел и весь ужин сидел ни жив, ни мертв. Я не особо расстроилась, быстренько сосчитала, что это было до меня.

Но А признался мне, что, действительно, полгода назад был здесь с бывшей. Я была рада его откровенности.

После этого мы говорили о бывших. Он рассказал, что та, с которой он жил (с ней расстались на тот момент 3 года как), звонит периодически его родителям, пишет ему, поздравляет с праздниками. Она очень крутая, с его слов, классное образование, очень умная, “гораздо умнее меня и тебя вместе взятых”. Я попросила больше не упоминать бывших при мне. Но А мне всегда сообщает,если получает от неё сообщения, за 2 года было 2 раза.

Потом он приезжал ко мне трижды, мы ездили в отпуск. Сейчас сидим уже пятый месяц порознь. Каждый в своей стране. Мы никогда так надолго не расставались. Тяжело.

Я очень хочу за него замуж. Я люблю А. Он мне постоянно говорит, что тоже меня любит. До изоляции мы говорили о том, чтобы жить вместе. В России или в Англии. Съездили в Питер.

Я не очень понимаю, хочет ли он семью со мной. Все-таки уже 2,5 года вместе. Я не молодею.

Про семью мы много говорили, но в контексте: патриархальная ли, можно ли простить измену, хочет ли каждый из нас детей? Теоретически.

Или я для него слишком простенькая?

Я липну? Или надо больше делать для него? Я со своей стороны плачУ, сколько могу. Когда он здесь, организую всё (платит,правда,он,. Но я настаиваю, например, заплатить за такси, а то уж совсем неловко). Он мне помогает иногда финансово, высылает деньги, на новый телефон, например. Я никогда не прошу. Но, получается,намекаю, раз шлёт.

Я не понимаю вот что: получается, он не хочет со мной семью, раз тянет так? Могу ли я что-то сделать для того,чтобы события развивались скорее. Он говорит,что любит, что хочет быть вместе. Я запуталась.

Буду благодарна, если письмо попадет в разбор.

Спасибо Вам.