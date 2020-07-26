Израильские ученые опровергли одно из глобальных представлений о мозге

26.07.2020, 18:30, Разное

Объединенная группа израильских ученых провела уникальное исследование, в ходе которого выявила ошибочность одного из распространенных представлений о мозге у разных видов млекопитающих. По мнению исследователей, теория о более высокой, по сравнению с другими представителями вида, плотности нейронов в мозге человека не является правильной.

В ходе исследования ученые, представляющие Университет Тель-Авива, Ветеринарный институт имени Кимрона и Израильский технологический институт (все – Израиль), исследовали мозг около 130 млекопитающих видов с использованием МРТ, применяя самое современное профильное оборудование. Разнообразие исследуемых представителей было весьма обширным – от мыши до человека. В ходе тестирования измерялись четыре основных параметра: уровень связанности асконов (нервных отростков) в левом полушарии, аналогичный показатель – в правом, уровень связанности между обоими полушариями и, наконец, общая плотность нейронных связей. Затем полученные результаты подверглись тщательному анализу с применением специальной математической методики, позволяющей идентифицировать уровень проводимости мозга. Таковым является количество синапсов, через которые проходит перемещающаяся по нейронной сети информация. В итоге специалистами было обнаружено, что общая плотность нейронных связей примерно идентична у всех типов млекопитающих, вне зависимости от размеров. “Другими словами: информация перемещается из одного места в другое через одинаковое количество синапсов”, – пояснил один из авторов исследования, профессор Янис Ассаф.

Примечательно, что распространенная версия о разных плотностях мозга у видов всегда традиционно служила у ученых объяснением тому, почему человек превосходит остальных по когнитивным особенностям. В целом же, исследователи придерживаются мнения, что плотность нейронных связей, обеспечивающая эффективную передачу информации, наряду с наличием четырех конечностей, является одной из ключевых превалирующих особенностей у всех млекопитающих. Об этом пишет Nature.com.