Мнение: Расшифровка Минских соглашений

26.07.2020, 18:26, Разное

Расшифровка Минских соглашений

В преддверии очередного «бессрочного перемирия», которое с вероятностью 100% будет имитационным и не приведет к существенному изменению в позиционной войне на линии фронта, в Киеве продолжаются прохладные рассказы про то, что пункты Минских соглашений надо пересмотреть, что их надо расшифровать, что с ними надо разобраться, что надо посмотреть, что можно выполнить, что нельзя выполнить и т.д. и т.п.

Не секрет, что у Украины и США свое «прочтение» Минских соглашений, которое в расшифровке на русский язык подразумевает капитуляцию РФ на украинском направлении с безусловной сдачей Донбасса. Так как сдачи не происходит, как, собственно, и вторжения российской армии на Украину, Зеленский остается наедине со своими обещаниями закончить войну на Донбассе. Но закончился 2019-й. Пошла вторая половина 20-го. Обещания повисают в воздухе, а впереди местные выборы, где ожидается серьезная просадка позиций «Слуги Народа», как предвестник будущей электоральной катастрофы самого Зеленского и партии в целом.

Чтобы побороть негативные тренды, которые сулят мрачное будущее «новой команде», организуются различные постановочные шоу, вроде «теракта в Луцке», а также происходит имитация бурной деятельности, связанной с переговорами по поводу Донбасса.

Так как РФ ничего пересматривать не хочет и отсылает Киев договариваться с Пасечником и Пушилиным, администрация Зеленского, как и во времена Порошенко, сыпет пустыми заявлениями о том, что ничего Украина выполнять не будет и что надо «передоговариваться», а еще лучше – перенести обсуждение в Нормандский формат, в котором ЛНР и ДНР вообще никак не представлены, на что резонно получают отказ из Москвы. Дело в том, что вслед за местными выборами на Украине приближается и обещанный Зеленским дедлайн – ранее, он фактически заявлял, что Минские соглашения будут действовать лишь до конца 2020-го года. Но 2020-й год идет, прогресса все нет, а рейтинг падает.

Кроме того, если сама Украина выйдет из Минских соглашений, это облегчит работу тех кругов европейского истеблишмента, которые настаивают на необходимости снятия санкций с России в интересах европейского и российского бизнеса, который несет убытки из-за конфликта, который был организован в первую очередь американцами. Поэтому, несмотря на заявления о том, что Украина не хочет и не будет выполнять Минские соглашения, она из них не выходит, чтобы не дать России дополнительный козырь в работе с европейскими лоббистами.

Но что-то же надо предъявить своему избирателю, которые все чаще задает вопрос: «Зеля, что за дела?! Ты Голобородько чи ни?!» Поэтому снова появилось очередное «бессрочное перемирие», которое будут предъявлять как «плод работы администрации Зеленского», а когда оно традиционно будет нарушено и трупы снова потянутся с Донбасса, в нарушениях традиционно обвинят ЛНР, ДНР и Россию, которые «не хотят мира». Схема отнюдь не новая и целиком и полностью заимствована Зеленским у Порошенко, а теперь реализуется тем же Ермаком и обновленным составом украинской переговорной группы в Минске.

В случае отсутствия до конца 2020-го года прогресса на Донбассе Зеленскому надо будет либо продлевать Минские соглашения (фактически отказываясь от своих же дедлайнов и обещаний обеспечить мир), либо же переводить стрелки на Россию и Народные Республики, указывая на то, что Минские соглашения сорваны по их вине, а значит у невыполнения Зеленским своих предвыборных обещаний есть объективные основания, связанные с «желанием России вести войну против Украины». А раз так, то Зеленский скажет, что «он пытался, но обстоятельства были сильнее». И если в Европе это устроит далеко не всех, то США вполне поддержат такой курс, так как он сохраняет ситуацию управляемого конфликта на Донбассе, который наносит экономический ущерб ЕС и РФ за счет Украины и ее населения. Поэтому на уровне Госдепа и Пентагона в невозможности выполнить Минские соглашения будет обвинена Россия и поддерживаемые ею ЛНР и ДНР. Вот примерно на этом багаже Украина и будет ехать до конца 2020-го года, ожидая, скорее, не прорывов в Минском или Нормандском форматах, а исхода выборов президента США, которые могут определить судьбу Порошенко (в случае победы Трампа) или же повысить значимость украинской войны в глазах демократической администрации, которая, собственно, и разжигала в 2013-2014-м годах гражданскую войну на Украина в интересах последующего ее ограбления.

Недовольных этим курсом будут прорабатывать в «свидомой прессе», травить силами ИПСО, а если понадобится, просто бить или убивать руками прикормленных нацистов, услугами которых окружение Зеленского с большим удовольствием пользуется, так как оно тоже осознало выгоду ручных нацистов для борьбы с политическими оппонентами. Поэтому уже сейчас нацисты, чувствуя государственную крышу, совсем не стесняются угрожать тем, кто пытается напомнить о том, что Зеленский вообще-то пришел принести мир и закончить войну. Попытки организовать что-то более серьезное, нежели возмущения в интернете, обернулись серией нападений на «предателей Украины», которых произвольно назначает нынешняя украинская власть руками ручных неонацистов. И парадокс в том, что чем сильнее будет падать рейтинг Зеленского и «Слуги народа», тем более необходимыми будут ручные нацисты для борьбы с политическими оппонентами. Ну а при сохранении тесной интеграции нацистов в украинское государство о каком дипломатическом решении судьбы Донбасса может идти речь? Пока на Украине процветает нацизм, мира на Донбассе не будет. Вот что надо расшифровать для каждого жителя Украины.

Специально для "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/rasshifrovka-minskikh-soglasheniy/ – цинк

PS. Сегодня командование армий ДНР и ЛНР выпустило официальное заявление о перемирии и запрете на открытие огня. "Бессрочное перемирие" стартует уже завтра. Впрочем, на этой же неделе его и нарушат.

Управление Народной милиции ДНР издало приказ о запрете ведении огня подразделениями с 00:01 27 июля. Об этом сегодня заявил начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков.

«Всем военнослужащим Народной Милиции с 00.01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. По поручению Главы Донецкой Народной Республики в Управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись», — отметил Синенков.

Он добавил, что командирами всех подразделений Народной милиции ДНР произведен инструктаж личного состава.

«Военнослужащие понимают и поддерживают принятое Контактной группой решение о бессрочном перемирии. Также доведен перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей», — подчеркнул Синенков.

По его словам, в случае агрессии со стороны вооруженных формирований Украины силы Народной Милиции готовы к адекватным действиям при получении соответствующего приказа.

Напомним, что 22 июля участники Контактной группы утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. К ним, в частности, относятся запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запреты на использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, за нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения. С полуночи 27 июля в силу должны вступить соответствующие приказы военного руководства ДНР, ЛНР и Украины.

https://dan-news.info/politics/unm-dnr-s-0001-21-iyulya-zapretit-podrazdeleniyam-otkryvat-ogon-sinenkov.html – цинк