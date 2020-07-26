 

Брайан Хук: спор между странами Персидского залива слишком затянулся

26.07.2020, 18:20, Новости дня

Спецпредставитель США Брайан Хук заявил в воскресенье, что глубокий раскол между арабскими странами Персидского залива затянулся, и призвал их к восстановлению доверия и единства.

Три страны залива – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет, который не является страной Персидского залива, разорвали отношения с Катаром в 2017 году, обвинив его в поддержке терроризма. Доха отрицает эти обвинения, утверждая, что блок пытается нарушить суверенитет Катара.

«Спор продолжается слишком долго и, в конечном итоге, вредит нашим общим региональным интересам, касающимся стабильности, процветания и безопасности», – заявил Хук в беседе с журналистами в Дохе после встречи с министром иностранных дел Катара.





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