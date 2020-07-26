 

Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника

26.07.2020, 18:17, Разное

Большинство до сих пор представляют не слишком поворотливую и высокую махину, слыша слово “внедорожник”, которая отличается “низовым” агрегатом. Эксперты “Автоновостей дня” назвали три наиболее быстрых серийных внедорожника на сегодняшний день.
Лидером рейтинга скоростных “железных коней” SUV сегмента стал Bentley Bentayga Speed, выжимающий до 306 километров в час. Вес британской вариации – 2500 кг. Внедорожник оснастили 12-цилиндровым турбированным двигателем на 6,0 литров, мощностью в 635 “лошадей”. До первой “сотни” авто разгоняется всего за 3,9 секунды.

За ним следует Lamborghini Urus, разгоняющаяся до 305 километров в час и набирающая “сотню” всего за 3,6 секунды. Чистокровный итальянский внедорожник укомплектован четырехлитровым 8-цилиндровым мотором с турбонаддувом, способным генерировать 650 л. с. Вес внедорожной вариации составляет 2 200 кг. У машины установлен привод на все колеса.

Замыкает ТОП-3 новый Audi RS Q8, способный выжимать 305 километров в час. Для первой “сотни” “немцу” достаточно 3,8 секунд. Благодаря 4,0-литровому турбомотору внедорожник может выдавать до 600 “лошадей”. За счет массы в 2,3 тонны и полного привода автомобиль демонстрирует неплохую разгонную динамику.





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